Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marcos Paulo contacté par Longoria ? La réponse !

Publié le 23 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que l’arrivée d’un renfort en attaque se précise enfin en la personne du Brésilien Luis Henrique, l'OM aurait nié tout contact avec Marcos Paulo qui a également été annoncé proche du club phocéen.

Le feuilleton du nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille semble enfin se préciser ! André Villas-Boas avait annoncé en grande pompe l’arrivée prochaine d’un joueur en marge du match nul face à Lille (1-1) dimanche, et les projecteurs se sont braqués sur Luis Henrique, la pépite brésilienne de Botafogo. Alors qu’un accord aurait été trouvé au départ sur un transfert de 10M€, le club brésilien serait désormais plus gourmand et demanderait 12M€ aux Phocéens ! Un rebondissement qui ralentit les négociations, tandis que les rumeurs sur d’autres pistes se poursuivent.

Rien de concret avec Marcos Paulo ?