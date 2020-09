Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce la couleur pour la fin du mercato estival !

Publié le 24 septembre 2020 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 24 septembre 2020 à 14h34

Alors que l’OM est en train de boucler l’arrivée de Luis Henrique, André Villas-Boas semble avoir atteint ses objectifs du mercato estival. L’entraîneur portugais dresse un premier bilan de son recrutement, mais il n’exclut pas un renfort de dernière minute…

Promis à un véritable calvaire cet été en raison de son manque de moyens financiers, l’OM est pourtant en train de boucler un recrutement très prometteur sur le papier avec les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo ! Interrogé en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a également confirmé la signature imminente de Luis Henrique (18 ans, Botafogo), qui sera donc son renfort offensif de l’été : « Il termine la visite médicale aujourd'hui. Ça sera trop tôt pour s'entrainer demain. La semaine prochaine, il commencera les entrainements avec le groupe. On verra à quel niveau il est. On va travailler avec lui, il a un talent pur. Je suis très content de le voir ici », a confié l’entraîneur portugais. Mais à quoi faut-il s’attendre pour la suite du mercato estival, qui fermera ses portes le 5 octobre prochain, du côté de l’OM ?

« Si des offres arrivent… »

Il a beaucoup été question ces derniers jours du possible recrutement d’un autre attaquant à l’OM, en plus de celui de Luis Henrique. Et André Villas-Boas s’est montré très clair à ce sujet au cours de la conférence de presse : « Un autre attaquant ? Non je ne pense pas, sauf s'il y a des sorties (…) Ce mercato peut bouger sur les deux derniers jours. Déjà, ça commence un peu. Si on a des offres qui arrivent, on aura la capacité de recruter vite derrière pour compenser », a expliqué l’entraîneur de l’OM. Certains joueurs n’ayant plus qu’une année de contrat et annoncés sur le départ, comme Valère Germain et Maxime Lopez, pourraient donc inciter Pablo Longoria et Villas-Boas à s’activer en cette fin de mercato. Mais sinon, le recrutement pourrait ne plus bouger à l’OM. Et le bilan s’avère, pour le moment, assez flatteur.

« Un très bon mercato »