Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Atlético... Luis Suarez fait ses adieux au Barça !

Publié le 24 septembre 2020 à 16h30 par B.C.

Très ému quelques heures après l'annonce de son transfert à l'Atlético, Luis Suarez a fait ses adieux au FC Barcelone ce jeudi et est revenu sur sa décision.

Annoncé sur le départ depuis un mois, Luis Suarez quitte bel et bien le FC Barcelone. Le club culé a annoncé tard dans la soirée ce mercredi que l'international uruguayen était transféré à l'Atlético de Madrid pour 6M€ selon les variables. Alors que la Juventus semblait en pole pour l'accueillir, Luis Suarez va donc évoluer dans l'ancien club d'Antoine Griezmann cette saison. Au lendemain de cette officialisation, l'attaquant de 33 ans a pris la parole pour la dernière fois dans l'enceinte du FC Barcelone, l'occasion pour lui de rendre hommage au club catalan de mettre certaines choses au clair.

« C'est très difficile pour moi »

« C'est très difficile pour moi », a confié Luis Suarez au bord des larmes, avant de faire une pause de quelques secondes. « Tout cela est imprévu, je n'ai rien de préparé. Je dois juste remercier le club de m'avoir signé. Ils ont continué à me faire confiance. Ce n'était pas facile à accepter. L'entraîneur, les coéquipiers, tout le monde m'a merveilleusement bien traité. Je vous en serai toujours reconnaissant. Tout le monde connaît les efforts que j'ai fait pour réaliser un rêve. J'ai toujours dit que c'était le meilleur club du monde. Je suis conscient qu'une étape touche à sa fin. J'emmène des amis avec moi, car cela fait de nombreuses années. Cela me rend heureux, de dire au revoir aux gens du club et pour eux de voir qu'un joueur part, mais aussi un être humain qui a des sentiments. Ma famille connaît la souffrance que j'ai vécue. Mes enfants m'ont vu soulever des trophées, marquer des buts. On se souviendra du fait qu'ils m'ont vu me tenir à côté du meilleur joueur de l'histoire. Je dois remercier les fans pour tout », a-t-il ajouté, avant de répondre aux questions des journalistes.

« Quand l'entraîneur me l'a dit, je m'y attendais »