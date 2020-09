Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dressé le portrait robot de son prochain attaquant !

Publié le 24 septembre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Si le PSG s’est mis en recherche active d’un nouveau milieu de terrain ainsi que d’un défenseur central, un attaquant est également attendu en cette fin de mercato. Et Leonardo a une idée très précise de ce qu’il souhaite…

« Oui on veut accélérer. Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent », confiait Thomas Tuchel la semaine passée en conférence de presse sur ses priorités du mercato estival, et l’entraîneur du PSG affiche notamment son envie de recruter un nouvel attaquant. Edinson Cavani ayant quitté le club de la capitale au terme de son contrat, en juin dernier, Leonardo souhaite pouvoir attirer un nouveau concurrent direct pour Mauro Icardi à la pointe de l’attaque. Et pour se faire, le directeur sportif brésilien a déjà une idée très précise du profil qu’il envisage de faire venir au PSG dans les jours à venir.

Un attaquant polyvalent au CV fourni est attendu

L’Equipe fait le point dans ses colonnes du jour sur ce dossier du nouvel attaquant attendu au sein du PSG. Selon le quotidien sportif, Leonardo voudrait avant tout un joueur d’expérience au CV bien garni, qui pourrait donc apporter une véritable plus-value à son effectif. Par ailleurs, le PSG ne souhaite pas se contenter d’un simple buteur et voudrait attirer un profil polyvalent, capable d’évoluer autant à la pointe de l’attaque que sur un côté. Des critères bien particuliers qui limitent donc forcément la liste des cibles potentielles, mais Leonardo ne désespère pas de trouver son bonheur d’ici la clôture du mercato estival, le 5 octobre prochain.

Leonardo a bien tenté Choupo-Moting, mais…