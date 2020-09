Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend une décision radicale pour Dele Alli !

Publié le 24 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

Alors qu'un prêt de Dele Alli semblait envisagé par le PSG d'ici le 5 octobre, Leonardo serait prêt à se retirer de ce dossier à en croire la presse anglaise.

Mois utilisé en ce début de saison et mis en danger par le retour de Gareth Bale, Dele Alli pourrait quitter Tottenham dans les prochains jours. Toutefois, José Mourinho a toutefois assuré qu'il comptait sur le jeune anglais. « Oui, je le vois rester. La tendance actuelle est que lorsqu'un joueur est bon ou pas bon, c'est de mettre les responsabilités sur le dos de l'entraîneur (...) J'ai toujours dit que Dele aura une chance. Il sera dans le groupe (pour affronter Shkendija en Europa League, NDLR). Il aura une chance de performer et c'est important qu'il le fasse. C'est important que chaque joueur le fasse », confiait-il en conférence de presse. Et la tendance semble se confirmer.

Le PSG devrait se retirer des discussions pour Dele Alli