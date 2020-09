Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les coulisses du dossier Dele Alli !

Publié le 24 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Depuis quelques jours, le nom de Dele Alli est associé au PSG. Journaliste pour RMC, Loïc Tanzi en a dit plus sur les dessous de ce dossier.

Dele Alli sera-t-il le gros coup du PSG sur cette fin de mercato ? Plus forcément dans les plans de José Mourinho à Tottenham, le Britannique pourrait tenter se relancer loin de Londres à l’occasion de ce mercato estival. Et selon les dernières informations de la presse britannique, l’avenir d’Alli pourrait pourquoi pas s’écrire du côté du Parc des Princes. Des premières discussions auraient déjà eu lieu pour le milieu de terrain des Spurs et du côté du PSG, on afficherait même un certain optimisme concernant cette possible arrivée de Dele Alli.

« Il n’y a rien qui avanece »