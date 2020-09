Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel pourrait récupérer du lourd... grâce à Fofana !

Publié le 24 septembre 2020 à 15h00 par A.M.

Alors que l'AS Saint-Etienne s'oppose toujours au départ de Wesley Fofana, Leicester aurait peut-être trouvé la solution en tentant d'inclure un joueur dans la transaction.

Le feuilleton Fofana devrait animer les dernières heures du mercato du côté de l'AS Saint-Etienne. Et pour cause, le jeune défenseur central a récemment affirmé vouloir quitter l'ASSE pour rejoindre Leicester : « Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui ». Toutefois, les Verts s'opposent pour le moment à son départ et ont même refusé une offre de 32M€ des Foxes selon les informations de L'Equipe. C'est la troisième proposition rejetée par les Stéphanois. Mais Leicester n'a pas encore abdiqué.

L'ASSE pourrait récupérer un international en échange de Fofana