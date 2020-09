Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un coup de tonnerre à 32M€ provoqué par... Claude Puel !

Publié le 23 septembre 2020 à 9h00 par A.M.

Toujours bien décidé à rejoindre Leicester, Wesley Fofana est toutefois confronté à l'intransigeance de Claude Puel qui refuse céder son jeune défenseur. Au point de repousser une offre de 32M€.

Comme révélé depuis plusieurs mois par le10sport.com, Leicester est très attentif à la situation de Wesley Fofana. Et le jeune défenseur central de l'ASSE n'est pas insensible à l'intérêt des Foxes puisqu'ils souhaitent rejoindre le club anglais dès cet été. « Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui », confiait-il dans les colonnes de L'Equipe . Et le moins que l'on puisse dire c'est que Leicester se donne les moyens de s'offrir Wesley Fofana.

L'ASSE repousse une troisième offre pour Fofana