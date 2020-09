Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette offre qui pourrait relancer le dossier Bakayoko !

Publié le 24 septembre 2020 à 12h15 par H.K.

Comme révélé par le10sport.com, Leonardo a coché le nom de Tiémoué Bakayoko pour renforcer le milieu de terrain. Cependant, outre l’AC Milan, un autre concurrent pourrait compliquer les affaires du PSG…

L’avenir de Tiémoué Bakayoko est toujours très incertain. Indésirable du côté de Chelsea, le milieu de terrain français serait prié de trouver une porte de sortie lors de mercato. Comme révélé en avril par le10sport.com , le PSG s'intéresse à l'ancien de l'AS Monaco, même si l’AC Milan serait en pole position. Cependant, Leonardo aurait relancé les contacts avec les Blues et l'entourage du joueur récemment. En effet, le PSG semble en difficulté dans les dossiers Brozovic et Milinkovic-Savic, incitant le club de la capitale à trouver d'autres solutions. Mais un nouveau concurrent serait dans la course…

L’Atlético propose un transfert pour Bakayoko