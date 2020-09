Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Draxler !

Publié le 25 septembre 2020 à 10h45 par A.M.

En quête de liquidités, Leonardo tente de vendre Julian Draxler dont le contrat prend fin en juin 2021. Mais pour le moment, il se heurte aux réticences du joueur mais également à l'apathie du marché. Toutefois, le Zenit Saint-Pétersbourg pourrait bien débloquer ce dossier.

A dix jours de la fermeture du mercato, tout pourrait prochainement s'accélérer. En effet, alors que le Paris Saint-Germain cherche à se renforcer dans différents secteurs de jeu à l'image du milieu de terrain, le club de la capitale doit également vendre afin d'équilibrer ses comptes et se permettre de recruter. Dans cette optique, le principal candidat au départ n'est autre que Julian Draxler. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'international allemand est poussé au départ par Leonardo. Le Bayer Leverkusen, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, et le Hertha Berlin sont intéressés. D'après la presse italienne, la Lazio Rome se serait également manifestée. Mais le principal problème réside dans le fait que le Champion du monde 2014 n'a aucune envie de quitter son confort parisien et son imposant salaire que peu de clubs sont en mesure de lui offrir.

Le Zenit se place pour Julian Draxler