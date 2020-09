Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman sur le point de boucler un gros dossier ?

Publié le 25 septembre 2020 à 9h30 par A.D.

Depuis le départ de Luis Suarez, le Barça se concentrerait sur le dossier Sergino Dest. Les prochaines heures devraient être décisives pour le transfert du latéral de l'Ajax. Le FC Barcelone pourrait boucler l'affaire ce week-end et officialiser l'arrivée de Sergino Dest ce lundi.

Le Barça est passé à la vitesse supérieure pour son mercato estival. Après Ivan Rakitic et Nelson Semedo, le FC Barcelone est parvenu à se séparer de Luis Suarez ce jeudi. Pour la modique somme de 6M€, El Pistolero a quitté la Catalogne pour rejoindre la ville de Madrid du côté de l'Atlético. Alors qu'il a trouvé preneur pour Luis Suarez, le Barça se concentrerait désormais sur Sergino Dest.

Clap de fin ce week-end pour Sergino Dest ?