Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez au coeur d’un énorme dilemme pour le Barça !

Publié le 25 septembre 2020 à 0h30 par T.M.

Avec la vente de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid, la presse espagnole a relancé la piste Lautaro Martinez pour le FC Barcelone. Un dossier qui ferait actuellement réfléchir les Blaugrana.

Une page vient donc de se tourner au FC Barcelone. Troisième meilleur buteur de l’histoire du club catalan, Luis Suarez a fait ce jeudi ses adieux au Barça. Poussé vers la sortie depuis l’arrivée de Ronald Koeman, l’Uruguayen va rebondir à l’Atlético de Madrid. Ne comptant plus sur le Pistolero, les Barcelone ont donc réussi leur mission, mais reste maintenant à trouver son remplaçant. Outre la piste Memphis Depay, l’option Lautaro Martinez reste également d’actualité, elle qui est activée depuis plusieurs mois déjà. En effet, selon les informations de RAC1 , les Blaugrana s’apprêteraient à revenir à la charge pour le buteur de l’Inter Milan. un dossier qui devrait toutefois conditionner le reste du mercato du FC Barcelone.

Lautaro Martinez et personne d’autre ?