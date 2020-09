Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 24 septembre 2020 à 23h15 par A.C.

Milan Skriniar, suivi de près par le Paris Saint-Germain, pourrait bien quitter l’Inter au cours de ce mercato.

Comme souvent par le passé, Leonardo pourrait se servir en Serie A pour renforcer le Paris Saint-Germain. C’est le cas pour le poste de défenseur, orphelin de Thiago Silva depuis la fin de la saison dernière. La presse italienne évoque depuis plusieurs semaines un intérêt prononcé du PSG pour Milan Skriniar. Titulaire à l’Inter lors de l’arrivée d’Antonio Conte, le Slovaque aurait vu sa situation changer du tout au tout et serait désormais sur le départ. Le PSG n’est pas seul sur le coup, puisque José Mourinho aimerait attirer Skriniar à Tottenham.

L’Inter prépare déjà le départ de Skriniar