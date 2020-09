Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly, un dossier impossible à boucler pour Leonardo ?

Publié le 24 septembre 2020 à 17h30 par Dan Marciano

Intéressé par Kalidou Koulibaly, le PSG devrait être contraint d’abandonner ce dossier. Le défenseur aurait un accord salarial avec Manchester City et pourrait prochainement prendre la direction de la Premier League.

La date de la fin du mercato estival approche à grands pas et en coulisses, Leonardo s’active pour renforcer l’effectif parisien. Pour l’heure, le PSG a bouclé les transferts définitifs de Mauro Icardi et de Sergio Rico, mais a également accueilli Alessandro Florenzi sous la forme d’un prêt. Le directeur sportif brésilien veut continuer à faire des emplettes et souhaiterait s’offrir un renfort offensif, un milieu de terrain, mais aussi un défenseur central pour remplacer numériquement Thiago Silva, parti cet été à Chelsea. Leonardo aurait activé plusieurs pistes et comme souvent, aurait posé son regard en Italie. Le dirigeant serait notamment tombé sous le charme de Kalidou Koulibaly qui pourrait quitter le Napoli en cas d'offre satisfaisante. Mais une arrivée du défenseur à Paris parait aujourd'hui inenvisageable.

Le PSG veut obtenir le prêt de Koulibaly, mais...

Fragilisé par la crise du Covid-19, le club parisien a abordé ce mercato estival avec des moyens limités. Le PSG serait à la recherche de 60M€ pour rééquilibrer ses comptes et compterait sur les ventes de Julian Draxler et d’Idrissa Gueye pour parvenir à ses fins. La formation de Thomas Tuchel se retrouve ainsi limitée, ce qui complique ses plans notamment pour renforcer la défense centrale. En effet, cible principale du club parisien, Kalidou Koulibaly devrait filer entre les doigts de Leonardo. Selon Paris United , le PSG aurait bien coché le nom du défenseur et se serait renseigné sur le profil de l’international sénégalais. En raison de ses limites financières, Leonardo aurait cherché à obtenir un prêt avec option d’achat, mais c’était sans compter sur l’intransigeance d’Aurelio De Laurentiis. Le président du Napoli ne voudrait pas entendre parler d’un prêt et voudrait le vendre pour une somme comprise entre 70 et 80M€. Un montant conséquent pour le club de la capitale qui serait contraint de tirer un trait sur cette piste défensive.

Direction l’Angleterre pour Koulibaly ?