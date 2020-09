Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : L’annonce de Stéphan concernant Reine-Adélaïde

Publié le 24 septembre 2020 à 17h20 par La rédaction

Alors que Rennes est annoncé comme l’un des prétendants pour Jeff Reine-Adélaïde, Julien Stéphan a été très clair concernant les priorités des Bretons.