Mercato - PSG : Un nouveau prétendant pour cet indésirable de Leonardo ?

Publié le 24 septembre 2020 à 16h15 par La rédaction

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Julian Draxler ne souhaiterait pas quitter la capitale. Malgré tout, plusieurs équipes se montrent intéressées, et la Lazio se positionnerait sur l’Allemand.

À moins de deux semaines de la fin du mercato estival, Leonardo a décidé d’opérer un grand ménage. Actuellement à fond sur les dossiers de deux potentiels renforts dans l’entrejeu avec Dele Alli et Tiémoué Bakayoko, le directeur sportif parisien a également signifié à certains joueurs qu’il était temps de faire leurs valises. Outre Thilo Kerher et Idrissa Gueye, Julian Draxler est lui aussi prié de se trouver une porte de sortie. Mais le milieu allemand, heureux dans la capitale, ne serait pas pressé de s’envoler vers d’autres horizons.

La Lazio en course pour Draxler