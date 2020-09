Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tiémoué Bakayoko est-il le milieu qu'il faut au PSG ?

Publié le 24 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Désireux de renforcer l'entrejeu du PSG, Leonardo s'active pour boucler la venue de Tiémoué Bakayoko dans la capitale. Une idée judicieuse de la part de l'Italo-brésilien ? C'est notre sondage du jour.

En quête d'un milieu de terrain avant la fermeture du marché, le 5 octobre prochain, Leonardo multiplie les pistes pour parvenir à ses fins. Comme vous l'a révélé le 10 Sport , le directeur sportif du PSG s'intéresse notamment à Marcelo Brozovic et Sergej Milinkovic-Savic, mais les discussions semblent stagner, obligeant le club de la capitale à aller voir ailleurs. Et c'est sur un international français que pourrait miser Leonardo. Comme l'a révélé Téléfoot La Chaîne et Le Parisien , Tiémoué Bakayoko serait devenue la priorité de l'Italo-brésilien. Un intérêt qui n'est pas nouveau puisque le 10 Sport vous annonçait dès le mois d'avril que la piste Bakayoko était d'actualité au PSG.

Bakayoko, la recrue idéale ?