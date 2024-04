Le PSG reçoit une réponse à 500M€ sur le mercato !

Benjamin Labrousse

Désormais, le PSG souhaite renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs très prometteurs. Outre Lamine Yamal, Paris s’est intéressé à un autre talent du FC Barcelone en la personne de Pau Cubarsi. Néanmoins, le défenseur central de 17 ans devrait prolonger en Catalogne, tandis que sa clause libératoire pourrait atteindre les 50M€. Explications.

L’avenir s’annonce radieux au PSG. Depuis l’été dernier, le club de la capitale a vu son effectif être considérablement rajeuni. Les dirigeants parisiens ne se cachent plus, et souhaitent établir un projet axé sur le long terme, avec le recrutement de jeunes joueurs prometteurs. Récemment, c’est du côté du FC Barcelone que le PSG s’est montré très attentif.

Mercato - PSG : Un coup en or à 10M€ à Barcelone ? https://t.co/ax2DhY2Kvq pic.twitter.com/LKHfiRRzrV — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Le PSG lorgne Pau Cubarsi

Si Lamine Yamal plaît au club français, c’est également le cas de Pau Cubarsi. Âgé de 17 ans, le défenseur central impressionne au Barça, et récemment, SPORT révélait que le PSG faisait partie des clubs intéressés par le numéro 33 des Blaugrana . Sous contrat jusqu’en 2026 avec Barcelone, l’international Espagnol devrait toutefois poursuivre l’aventure en Catalogne. D’après AS , un nouveau contrat aurait d’ores et déjà été proposé à Cubarsi, qui ne pourra parapher un nouveau bail qu’à sa majorité, soit le 22 janvier 2025. Si une revalorisation salariale est évoquée par le média ibérique, Pau Cubarsi va également voir sa clause libératoire être considérablement revue à la hausse.

Une clause libératoire de 500M€ pour le joyau espagnol ?