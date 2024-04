Un clash éclate, le boss de l’OM lance un ultimatum

Benjamin Labrousse

Fin mars, une polémique avait secoué l’OM. Face au PSG, les South Winners déployaient une banderole à l’effigie de Redouane Bougheraba, ce qui n’a pas du tout plu à Pablo Longoria, qui n’a pas été mis au courant. Très agacé par l’attitude du directeur général Stéphane Tessier dans cette affaire, le dirigeant espagnol aurait pris une décision. Explication.

Le 31 mars dernier, l’OM vivait une soirée cauchemardesque. Battus à domicile par son ennemi juré le PSG (0-2), les Marseillais allaient connaître une nouvelle polémique cette saison. En effet, le tifo déployé par les South Winners à l’effigie de l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba a rapidement provoqué des tensions. La raison ? Ce déploiement a été autorisé non pas par Pablo Longoria, mais bel et bien par Stéphane Tessier. Le directeur général de l’OM, qui a validé cette banderole en février dernier, n’en a pas informé le président marseillais.

Clash en interne entre Longoria et Tessier

Très remonté en interne, Pablo Longoria aurait dégoupillé à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe . Surtout, cette affaire datant de fin mars aurait clairement scindé la direction de l’OM en deux camps : celui du président avec Marc Otero (directeur du centre de formation) et Mehdi Benatia (conseiller sportif), et celui de Stéphane Tessier. Le quotidien sportif souligne également que depuis cette affaire, le directeur général de l’OM fait plutôt profil bas.

« Je ne peux plus travailler avec lui »