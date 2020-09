Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce nouveau renfort qui se confirme pour Ronald Koeman !

Publié le 24 septembre 2020 à 10h30 par H.K.

A la recherche d’un nouveau latéral droit afin de pallier le départ de Nelson Semedo du côté de Wolverhampton, le FC Barcelone semble s’intéresser au profil de Sergino Dest. Et ce dossier chaud semble être bientôt bouclé…

Le mercato du FC Barcelone s’active. Avec le départ de Nelson Semedo, officiellement transféré du côté de Wolverhampton, Ronald Koeman va devoir lui trouver un remplaçant assez rapidement. Plusieurs profils seraient appréciés par les dirigeants Blaugrana notamment celui de Sergino Dest. Et ce dossier chaud du nouveau coach néerlandais pourrait bientôt être réglé…

Le Barça confiant pour Sergino Dest ?