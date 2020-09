Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de Gareth Bale sur son départ !

Publié le 25 septembre 2020 à 13h00 par A.D.

En grande difficulté au Real Madrid, Gareth Bale a fait son retour à Tottenham. L'international gallois s'est livré sur son départ de la Maison-Blanche.

Depuis de longs mois, Gareth Bale est en souffrance au Real Madrid. Alors qu'il peine à évoluer à son plus haut niveau et qu'il enchaine les pépins physiques, l'international gallois n'est plus désiré par Zinedine Zidane à la Maison-Blanche . Lors des dernières fenêtres de transferts, le coach du Real Madrid aurait tenté à plusieurs reprises de se séparer de Gareth Bale, sans succès. Mais aujourd'hui est un autre jour, puisque l'attaquant de 31 ans a enfin trouvé preneur : Tottenham. De retour chez les Spurs , Gareth Bale s'est confié sur son départ du Real Madrid.

«Je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait»