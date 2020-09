Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un transfert à 150M€ pour Kylian Mbappé ?

Publié le 27 septembre 2020 à 14h15 par T.M.

L’été prochain, le Real Madrid devrait passer à l’offensive pour recruter Kylian Mbappé. Une opération qui pourrait monter jusqu’à 150M€.

L’avenir de Kylian Mbappé n’en finit plus de faire parler. Va-t-il quitter le PSG à l’été 2021 ? Telle est la question qui revient le plus souvent. Alors que le Real Madrid aurait prévu de lancer son assaut à cette date, le Français aurait également en tête un départ à ce moment. En effet, selon les dernières informations de ABC , Mbappé aurait bien annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il souhaitait partir l’été prochain et qu’il n’avait pas l’intention de signer de nouveau contrat. Une bonne nouvelle donc pour les Merengue, qui pourraient toutefois être concurrencés par Liverpool selon le média ibérique. De quoi alors faire monter les enchères pour Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé, c’est combien ?