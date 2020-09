Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que va faire Angel Di Maria l'été prochain ?

Publié le 27 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat, Angel Di Maria a laissé planer le doute sur son avenir au PSG, alors que Leonardo souhaiterait le prolonger. Selon vous, que décidera le joueur l'été prochain ?

Recruté en 2015 par le PSG, Angel Di Maria s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein du club de la capitale malgré les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé. Mais à 32 ans, l'avenir de l'Argentin paraît incertain. En effet, Angel Di Maria entre dans sa dernière année de contrat et pourrait lui aussi quitter le PSG librement après Thiago Silva et Edinson Cavani cet été. Un scénario que n'envisage pas Leonardo, qui a déjà approché l'entourage de l'attaquant comme l'a révélé Le Parisien cette semaine. Cependant, la tâche de l'Italo-brésilien s'annonce compliquée. En effet, le quotidien francilien explique qu'Angel Di Maria n'écarterait pas la possibilité de retourner en Argentine à l'issue de son bail avec le PSG pour y terminer sa carrière, un danger qui semble se préciser...

Di Maria ne sait pas vraiment pour son avenir