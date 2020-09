Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria jette un gros froid sur son avenir !

Publié le 26 septembre 2020 à 10h15 par La rédaction

Arrivé au PSG en 2015, Angel Di Maria se rapproche de la fin de son contrat. Un temps évoqué, l'international argentin a laissé en suspens l'idée d'un retour à Rosario.

Le PSG a perdu de nombreux joueurs librement cet été. A commencer par son capitaine, Thiago Silva. Sans oublier Edinson Cavani, Thomas Meunier et Eric-Maxim Choupo-Moting. Une erreur à ne pas reproduire, alors la situation d'Angel Di Maria devient une priorité pour Leonardo. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant de 32 ans pourrait donc, lui aussi, quitter le club gratuitement lors du prochain mercato. Et un retour à Rosario Central, club formateur de l'international argentin qui l'a également vu débuter chez les professionnels en 2005, serait envisagé, tandis que Le Parisien révélait ces dernières heures que Leonardo allait accélérer les discussions pour une prolongation de contrat.

«Le PSG veut renouveler mon contrat... et je ne sais pas vraiment»