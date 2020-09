Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria préparerait un départ inattendu !

Publié le 26 septembre 2020 à 9h45 par A.M.

Après s'être renforcé au-delà de ses attentes, André Villas-Boas va désormais devoir se séparer de plusieurs joueurs. Et parmi eux, Nemanja Radonjic serait poussé vers la sortie.

Jusqu'ici, l'Olympique de Marseille réalise un recrutement prometteur. Handicapé par d'importants soucis financiers, le club phocéen a toutefois réussi à se renforcer sans avoir vendu pour le moment. Une prouesse compte tenu de ce qui était attendu pour le club phocéen cet été. Et alors que l'OM s'est dans un premier temps contenté de recruter sans dépenser la moindre indemnité de transfert avec les arrivées libres de Pape Gueye et Yuto Nagatomo, ainsi que le prêt de Leonardo Balerdi, ces derniers jours, le club phocéen n'a pas hésité à finalement lâcher 12M€ pour s'offrir le jeune talent brésilien de 18 ans, Luis Henrique. Mais désormais, l'OM va devoir vendre afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale.

Longoria cherche une porte de sortie pour Radonjic