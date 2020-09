Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de l'agent de Marcos Paulo !

Publié le 26 septembre 2020 à 8h45 par A.M.

Malgré l'arrivée de Luis Henrique pour 12M€, l'Olympique de Marseille ne s'interdirait pas de recruter un autre renfort offensif d'ici le 5 octobre. Le nom de Marcos Paulo revient avec insistance, mais son agent met les choses au clair.

Un talent brésilien va-t-il en cacher un autre ? Alors que l'OM s'est attaché les services de Luis Henrique qui débarque en provenance de Botafogo contre un chèque de 12M€, le club phocéen n'écarterait pas l'hypothèse de voir débarquer un autre renfort offensif. Et pour cause, le néo-Marseillais est plus un ailier qu'un avant-centre alors qu'André Villas-Boas souhaite avoir à sa disposition un joueur capable de suppléer Dario Benedetto. Dans cette optique, plusieurs noms circulent et Pablo Longoria pourrait bien continuer à explorer la filière brésilienne puisque Marcos Paulo serait dans le viseur olympien.

L'agent de Marcos Paulo dément une arrivée à l'OM