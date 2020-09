Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt réagit au recrutement de Luis Henrique !

Publié le 25 septembre 2020 à 13h45 par La rédaction

L’OM a officialisé ce vendredi la signature du Brésilien Luis Henrique. Arrivé de Botafogo contre 12M€, l’attaquant a contraint Frank McCourt à briser sa tirelire. Le président américain s’est exprimé sur son investissement

C’est officiel, Luis Henrique est un joueur de l’Olympique de Marseille depuis ce vendredi ! Désireux de longue date d’enregistrer un renfort dans le secteur offensif, Pablo Longoria semble enfin avoir trouvé la perle rare tant souhaitée par André Villas-Boas. Le Brésilien de 18 ans débarque sur la Canebière pour un montant de 12M€, et devient la première recrue payante de l’OM depuis le début du mercato. Un statut d’autant plus dur à porter que les Phocéens semblaient dans l’incapacité de dépenser de grosses sommes cet été, après avoir été épinglé par le Fair-Play financier.

« Un moment très spécial pour moi »