Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à provoquer un départ surprise ?

Publié le 27 septembre 2020 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG est en quête d’un nouveau milieu de terrain, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Jorginho afin de se séparer de Leandro Paredes par la suite.

À quelques jours de la fin de cette fenêtre estivale des transferts à rallonge, Leonardo a encore du pain sur la planche. En effet, le PSG est en quête de renforts dans de nombreux secteurs, et tout particulièrement au milieu de terrain. Dans cette optique, le directeur sportif du club de la capitale est très intéressé par Tiémoué Bakayoko comme le10sport.com vous l’a révélé, le Français étant une sorte de plan de secours en cas de non-arrivée d’un autre joueur. Ainsi, le PSG travaille sur d’autres pistes en parallèle et a de ce fait été annoncé sur les traces de Jorginho par Téléfoot ce dimanche. Et visiblement, Leonardo aurait un plan bien précis avec l’international italien.

Leonardo souhaiterait vendre Leandro Paredes après avoir recruté Jorginho !