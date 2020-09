Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Thiago Silva, Leonardo n'a qu'une seule option !

Publié le 27 septembre 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 27 septembre 2020 à 19h38

Alors que le PSG est en quête d’un nouveau défenseur central d’ici à la fin du mercato estival, la seule piste crédible semble mener le club de la capitale vers Antonio Rudiger dans la mesure où toutes les autres cibles annoncées se refroidissent considérablement.

Après huit années de bons et loyaux services, le PSG a pris la décision de clore le cycle de Thiago Silva à Paris en ne renouvelant pas son contrat. Ce faisant, le désormais ex-capitaine du club de la capitale s’en est allé du côté de Chelsea, où il a paraphé un contrat d’un an plus une année en option. Mais dans le même temps, le départ de celui qu’on surnomme O Monstro a ouvert un nouveau chantier de taille pour les pensionnaires du Parc des Princes, à savoir la succession de l’international brésilien. Si le PSG semble vouloir faire du duo composé de Marquinhos et Presnel Kimpembe sa charnière titulaire cette saison, le club de la capitale entend malgré tout compenser numériquement l’absence de Thiago Silva. Dans cette optique, les champions en titre de Ligue 1 ont été annoncé sur les traces de nombreux joueurs, parmi lesquels figure Antonio Rudiger. Leonardo souhaiterait attirer l’international allemand dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, idée à laquelle Chelsea ne serait pas opposée tant il n’entre plus dans les plans de Frank Lampard. Toutefois, il a dans le même temps été avancé que Paris travaillait sur des pistes bien plus prestigieuses, mais tout indique cependant que celles-ci ne seront pas réalisables d’ici le 5 octobre prochain.

Le PSG peut ranger aux oubliettes la piste Kalidou Koulibaly…

Il est de notoriété publique que la Serie A est un championnat particulièrement apprécié par Leonardo. En effet, c’est en Italie que le directeur sportif parisien a tissé un réseau d’envergure, preuve en est le fait que le PSG est fréquemment annoncés comme étant intéressé par des joueurs y évoluant. Ce mercato estival 2020 n’a pas dérogé à la règle, et encore moins dans le dossier de la succession de Thiago Silva, lui-même arrivé en provenance de l’AC Milan en 2012 aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. Ainsi, le nom de Kalidou Koulibaly a dernièrement été associé au PSG. Il Corriere dello Sport annonçait même ces dernières heures que l’international sénégalais, un temps désiré par Manchester City, avait fait l’objet d’une approche des Parisiens en formulant une offre de transfert chiffrée à 40 M€. Seulement voilà, la désillusion est rapidement intervenue dans ce dossier. Et pour cause, interrogé en marge de la rencontre du Napoli face au Genoa ce dimanche, Cristiano Giuntoli a tout simplement lâché que Kalidou Koulibaly ne quittera pas la cité méditerranéenne dans les prochains jours. « Je pense que Koulibaly va rester ici. Nous sommes si heureux de le conserver, il va rester », a expliqué le directeur sportif du Napoli au micro de Sky Sport .

… mais aussi celle menant à Milan Škriniar !