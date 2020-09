Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dégainé une offre de 40M€ !

Publié le 27 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un gros renfort en défense centrale, le PSG serait passé à l’action pour Kalidou Koulibaly, qui est l’une des options privilégiées par Leonardo.

Depuis le départ libre de Thiago Silva en août dernier, le PSG est en quête d’un nouveau défenseur central, et Leonardo a multiplié les pistes à cet effet : Milan Skriniar (Inter Milan), David Alaba (Bayern Munich) et Lucas Hernandez (Bayern Munich) ont notamment été annoncés dans le viseur du directeur sportif parisien, au même titre que Kalidou Koulibaly. Et le PSG aurait d’ailleurs décidé de passer à l’action pour le joueur de Naples…

Paris a proposé 40M€ pour Koulibaly