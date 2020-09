Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris aurait dégainé une offre pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 26 septembre 2020 à 15h15 par Th.B.

Voyant en lui le potentiel successeur de Thiago Silva parti à Chelsea cet été, le PSG se serait décidé à formuler une offre de 40M€ au Napoli pour Kalidou Koulibaly, sans réel succès.

Ce n’est plus vraiment un secret, tant le recrutement d’un défenseur central aurait occupé les pensées de Leonardo bien avant que Thiago Silva ne s’engage avec Chelsea. Une multitude de noms ont ainsi été liés au PSG que ce soit avant l’ouverture du mercato estival et pendant. Dayot Upamecano, Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly ou plus récemment Antonio Rudiger. Le profil de Koulibaly plairait particulièrement à Leonardo, d’autant plus que Manchester City ne serait plus une menace pour l’international sénégalais. De quoi permettre au PSG de tranquillement préparer l’arrivée de Koulibaly à Paris, encore faudrait-il trouver un terrain d’entente avec les dirigeants de Naples.

Le Napoli aurait repoussé la proposition du PSG pour Koulibaly