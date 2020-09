Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 27 septembre 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG serait en quête d’un nouveau défenseur après le départ de Thiago Silva, le club de la capitale aurait coché le nom de Milan Škriniar. Toutefois, l’Inter ne compte définitivement pas s’en séparer.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG au terme de son contrat en août dernier. Et tandis que l’international brésilien a rejoint les rangs de Chelsea, le club de la capitale n’a eu d’autres choix que de se lancer en quête d’un nouveau défenseur central pour, au moins, compenser numériquement le départ de celui qu’on surnomme O Monstro . Dans cette optique, le PSG a été annoncé sur les traces de plusieurs joueurs, de Kalidou Koulibaly à Antonio Rudiger en passant par Milan Škriniar. Cependant, Leonardo va n’avoir d’autres choix que de ranger aux oubliettes la piste menant au joueur de l’Inter qui figure également sur les tablettes de Tottenham.

L’Inter ne veut pas se séparer de Milan Skriniar !