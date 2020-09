Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a parfaitement préparé sa succession à Paris !

Publié le 27 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Nouveau capitaine du PSG, Marquinhos reconnaît qu'il a reçu de précieux conseil de la part de prédécesseur : Thiago Silva.

Cet été, le Paris Saint-Germain a perdu gros en laissant filant Thiago Silva qui était arrivé au club durant l'été 2012. Véritable cadre du vestiaire, le Brésilien était le capitaine du PSG mais aussi son leader de défense. Toutefois, le club de la capitale possède dans son effectif le successeur d' O Monstro depuis longtemps, puisque Marquinhos a débarqué en 2013 en provenance de l'AS Roma avec ce statut. Et non seulement il a pris la succession de Thiago Silva sur le terrain en devenant le patron de la défense parisienne, mais également en récupérant le brassard de capitaine. Mais avant de partir à Chelsea, l'ancien défenseur de l'AC Milan a livré de précieux conseils à son compatriote comme le révèle le numéro 5 du PSG.

Thiago Silva a aidé Marquinhos