Mercato - PSG : Leonardo est dans les starting-block pour le successeur de Thiago Silva !

Antonio Rudiger pourrait bien être la surprise estivale de Leonardo dans le cadre du recrutement d’un défenseur central au PSG. Ce dossier ne serait cependant pas sur le point de se boucler et ce pour une raison bien précise.

« Jorginho et Rüdiger ? Ce sont nos joueurs, il y a beaucoup de rumeurs, pas seulement ceux-là, mais beaucoup de nos joueurs. Si on doit trouver une solution, elle doit être bonne pour nous, le joueur et l'autre club ». En conférence de presse, Frank Lampard a fait passer ce message ces dernières heures. Le témoignage de l’entraîneur de Chelsea n’est pas anodin. En effet, Jorginho est annoncé du côté d’Arsenal, en quête d’un milieu de terrain alors qu’Antonio Rudiger ne fait plus vraiment partie des plans du coach des Blues . En effet, l’international allemand de 27 ans n’est plus que le cinquième choix dans la hiérarchie de Lampard au poste de défenseur central selon The Daily Telegraph qui a récemment fait état d’un intérêt du PSG et du Napoli pour Rudiger. Et Leonardo serait bien plus que simplement ouvert à l’idée d’accueillir Rudiger au PSG, lui qui est toujours à la recherche d’un défenseur central pour succéder à Thiago Silva.

Leonardo en stand-by pour Rudiger