Mercato - PSG : Leonardo se prépare à passer à l'action pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 25 septembre 2020 à 23h15 par A.M.

En quête d'un nouveau défenseur central afin de compenser le départ de Thiago Silva, le PSG se penche actuellement sur la situation d'Antonio Rüdiger (27 ans). Mais Leonardo attend de connaître les intentions réelles de Chelsea.

D'ici le 5 octobre prochain, date de la fermeture du mercato, le PSG doit encore se renforcer dans différents secteurs de jeu. Un milieu de terrain est évidemment attendu, tout comme un défenseur central afin de compenser le départ de Thiago Silva qui s'est engagé à Chelsea à la suite de la fin de son contrat avec le PSG. Et c'est justement chez les Blues que Leonardo pourrait aller piocher pour se renforcer en défense centrale. En effet, comme révélé par le Daily Mail puis confirmé par RMC Sport , les Parisiens s'intéressent à Antonio Rüdiger (27 ans) confronté à une énorme concurrence au sein du club londonien avec Kurt Zouma, Andreas Christensen, Fikayo Tomori et donc Thiago Silva.

Leonardo dans l'attente pour Rüdiger