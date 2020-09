Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente bien un coup en Premier League !

Publié le 25 septembre 2020 à 11h15 par A.M.

En quête d'un nouveau défenseur central, le PSG négocie actuellement avec Chelsea afin d'obtenir le prêt avec option d'achat d'Antonio Rüdiger (27 ans).

D'ici le 5 octobre prochain, le Paris Saint-Germain a encore du pain sur la planche. Leonardo souhaite en effet recruter un attaquant de complément afin de jouer le rôle de doublure de Mauro Icardi, un milieu de terrain pour densifier l'entrejeu, ainsi qu'un défenseur central qui débarquerait pour compenser le départ de Thiago Silva. Mais à 10 jours de la fermeture du mercato, seul Alessandro Florenzi a débarqué, sous la forme d'un prêt avec option d'achat au poste de latéral droit. Le temps presse, et Leonardo passe donc à l'action notamment en défense.

Le PSG négocie le prêt avec option d'achat de Rüdiger