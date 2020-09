Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Rüdiger !

Publié le 25 septembre 2020 à 17h15 par La rédaction

A la recherche d'un nouveau défenseur central après le départ de Thiago Silva, le PSG s'intéresserait à Antonio Rüdiger. Mais le défenseur de Chelsea n'est pas encore parti pour Frank Lampard, son entraîneur.

Alors que les dossiers Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar se compliquent, le PSG continue de sonder les clubs européens pour trouver son nouveau défenseur central. Après le départ libre de Thiago Silva à Chelsea, Leonardo s'active pour recruter son successeur. Mais aucune piste n'a encore abouti et la fin du mercato, prévu le 5 octobre, s'approche dangereusement. Alors, le directeur sportif parisien se pencherait désormais sur Antonio Rüdiger.

La réaction de Lampard sur la rumeur Rüdiger