Mercato - PSG : Mourinho lance les hostilités dans ce dossier à 60M€ !

Le PSG serait en concurrence avec Tottenham pour Milan Skriniar. Pour prendre les devants, José Mourinho préparerait une offensive à hauteur de 45M€.

En fin de contrat en juin 2020, Thiago Silva a prolongé de deux mois pour pouvoir finir la campagne européenne avec le PSG. A la fin de la Ligue des Champions, O Monstro a fait ses valises et s'est engagé en faveur de Chelsea. Pour combler le départ de son ancien capitaine, Leonardo étudierait plusieurs pistes, et aurait notamment coché le nom de Milan Skriniar. Toutefois, José Mourinho, le coach de Tottenham, serait bien décidé à compliquer la tâche du PSG sur ce dossier.

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , José Mourinho ne lâcherait pas le morceau pour Milan Skriniar, bien au contraire. A en croire le journaliste italien, le coach de Tottenham serait même sur le point de lancer son premier assaut pour le défenseur de l'Inter. Par le biais de ses intermédiaires, José Mourinho préparerait une offre avoisinant les 45M€, plus bonus. Alors qu'ils ne réclameraient pas moins de 60M€, les Nerazzurri d'Antonio Conte répondront-ils favorablement à cette proposition ? Affaire à suivre...

