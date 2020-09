Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un soutien de poids pour prolonger Mbappé et Neymar !

Publié le 27 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que les deux stars du PSG voient leur contrat prendre fin en juin 2022, Marquinhos affiche sa volonté de voir prolonger Kylian Mbappé et Neymar.

Depuis l'ouverture du marché des transferts, Leonardo ne manque pas de chantiers. Très occupé au renforcement de l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif doit également se pencher sur deux dossiers colossaux et surtout stratégiques pour le PSG : la prolongation de Kylian Mbappé et Neymar. Et pour cause, le contrat des deux stars prend fin en juin 2022 et les Parisiens ne peuvent pas se permettre de prendre le risque d'arriver en fin de saison avec ses deux attaquants à un an de la fin de leur bail respectif. Dans les colonnes du Parisien , Marquinhos se prononce ainsi sur ses dossiers.

Marquinhos milite pour la prolongation de Neymar et Mbappé