Mercato - PSG : Marquinhos prend position pour l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 25 septembre 2020 à 21h15 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé sont toutefois au coeur des rumeurs sur le mercato. Des dossiers qui n’ont d’ailleurs pas manqué de faire réagir le nouveau capitaine parisien, Marquinhos.

Jusqu’à quand Neymar et Kylian Mbappé joueront-ils au PSG ? Telle est la question que de nombreux fans parisiens se posent. Décidé à faire ses valises l’été dernier, pour retourner au FC Barcelone, le Brésilien semble aujourd’hui avoir changé d’avis. Heureux à Paris, il envisagerait même une prolongation de contrat, alors que le sien court jusqu’en 2022. Neymar sera donc un dossier chaud pour Leonardo, qui aimerait également faire signer un nouveau bail à Mbappé, dont le futur départ ne cesse de faire parler. En effet, l’été prochain, le Real Madrid passera à l’offensive pour l’international français, tandis que Liverpool serait aussi à l’affût.

« Dans ce dossier-là, je la joue égoïste, je leur demanderai toujours de rester »