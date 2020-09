Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue surprise s’enflamme pour son arrivée au PSG !

Publié le 25 septembre 2020 à 18h45 par T.M.

Ce vendredi, le PSG a annoncé l’arrivée d’Alexandre Letellier, qui officiera en tant que 3ème gardien. Une fierté pour le portier de 29 ans, formé au sein du club de la capitale.

Cet été encore, cela a bougé et va encore bouger chez les gardiens du PSG. Il y a quelques jours, le club de la capitale a définitivement acheté Sergio Rico, lui qui était prêté avec option d’achat par le FC Séville la saison passée. Parisien à part entière désormais, l’Espagnol va ainsi continuer à être la doublure de Keylor Navas. A 20 ans, Marcin Bulka et Garissone Innocent, barrés dans la hiérarchie des gardiens, ont eux besoin de temps de jeu pour se développer. Ainsi, d’ici la fin du mercato, ils devraient être prêtés. Toutefois, au PSG, on ne voulait pas rester sans un 3ème gardien. Et cette quête s’est finalement rapidement résolue avec l’officialisation de l’arrivée d’Alexandre Letellier ce vendredi. A 29 ans, le gardien, passé notamment par Angers, fait ainsi son retour au sein de son club formateur.

« Je suis ravi de retrouver mon club formateur »