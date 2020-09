Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez, un dossier perdu d’avance ?

Publié le 25 septembre 2020 à 18h30 par A.C.

Avec le départ de Luis Suarez, le feuilleton Lautaro Martinez a repris de plus belle. Mais faut-il vraiment croire à cette piste ?

Avec le départ de Luis Suarez, c’est une page qui se tourne au FC Barcelone, tant au niveau sportif qu’au niveau de la trace que le joueur a laissé au club. Mais cela est également une des étapes du plan de rajeunissement mis en place par les dirigeants. Mais la question qui s’est rapidement posée est : qui va remplacer Suarez ? Le nouvel entraineur Ronald Koeman pousse pour Memphis Depay, mais L’Équipe annonce que ce dernier pourrait bien rester à l’Olympique Lyonnais. Ainsi, la piste Lautaro Martinez est revenue sur le devant de la scène...

L’énième relance du Barça

Ce vendredi, Mundo Deportivo a annoncé que le FC Barcelone aurait décidé de repartir à l’attaque pour Lautaro Martinez. Pourtant, ce dossier dure depuis plus d’un an déjà et le Barça n’a jamais vraiment semble être en capacité d’accéder aux réclamations de l’Inter. D’après le quotidien catalan des discussions auraient à nouveau été ouvertes, avec le Barça prêt à continuer son grand ménage avec Jean-Clair Todibo, Rafinha ou encore Junior Firpo, pour pouvoir formuler une offre. Il faudra être convaincant puisque Francesc Aguilar, journaliste de Mundo Deportivo , explique que l’Inter réclamerait pas moins de 80M€ pour Lautaro Martinez.

Un rêve irréalisable ?

Est-ce possible toutefois de voir le FC Barcelone réussir en moins de dix jours, ce qui n’a pas pu être fait un plus d’un an ? Pour MARCA , c’est non. D’après les informations du quotidien espagnol, la part fixe de l’offre du FC Barcelone pour Lautaro Martinez ne dépasserait pas les 15M€, à laquelle plusieurs bonus devaient s’ajouter. Une somme ridicule pour l’Inter et pour un joueur qui possédait une clause de 111M€ il y a encore quelques mois. MARCA explique également que le joueur n’aurait plus le Barça dans la tête et pourrait bientôt prolonger son contrat avec l’Inter.

Lautaro Martinez parti pour prolonger à l’Inter