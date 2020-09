Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dzeko vers le Barça cet été ? La réponse !

Publié le 25 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Suarez parti, le FC Barcelone est désormais à la recherche d’une nouvelle pointe. Longtemps proche de la Juventus, Edin Dzeko est cette fois-ci dans le viseur des Blaugrana, mais la tendance serait désormais à un statu quo.

Le FC Barcelone a enfin mis fin au feuilleton Luis Suarez. Après de longues semaines de négociations et de tractation, El Pistolero a fini par s’engager avec l’Atletico Madrid. Ce départ majeur, souhaité par Ronald Koeman, a toutefois entraîné le besoin pour le Barça de fournir un nouvel attaquant de pointe à l’entraîneur néerlandais. Dans cette optique, les dirigeants catalans auraient jeté leur dévolu l’attaquant de l'AS Roma Edin Dzeko. un dossier qui semblerait ouvert, tant le Bosnien avait été proche d’un départ vers la Juventus.

Guido Fienga ferme la porte à un départ