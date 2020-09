Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur la piste Telles !

Publié le 25 septembre 2020 à 14h45 par La rédaction

Contraint de réfléchir à un nouvel arrière gauche après la blessure de Juan Bernat, le PSG aurait exploré la piste menant à Alex Telles. Le joueur de Porto privilégierait la piste Manchester United, mais les exigences de son club freinent les négociations.

Déjà à la peine dans ce mercato estival où le Paris Saint-Germain cherche un renfort par ligne, Leonardo a du ces derniers jours se mettre en quête d’un arrière gauche pour palier à la blessure aux ligaments croisés de Juan Bernat. Dès lors, des noms ont commencé à apparaître du côté de la capitale comme ceux de l’Italien Mattia De Sciglio et du Brésilien Alex Telles. La piste du défenseur du FC Porto ressemble plus à une arrivée d’ampleur, mais souffre de la concurrence sérieuse de Manchester United, qui aurait la préférence du joueur, tout en explorant d'autres alternatives.

Porto trop gourmand selon Telles