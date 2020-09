Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le remplaçant de Luis Suarez déjà trouvé ?

Publié le 25 septembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que Luis Suarez a fait ses adieux au FC Barcelone, les catalans réfléchissent à son successeur. Une nouvelle piste de Serie A émergerait avec Edin Dzeko.

Troisième meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone, Luis Suarez quitte la Catalogne avec 147 réalisations, 13 trophées et un Soulier d'or. Grand artisan des succès blaugranas , l'attaquant de 33 ans n'entrait pas dans les plans de Ronald Koeman, le nouvel entraîneur, et rejoint l'Atletico Madrid. Une belle aventure, longue de six saisons, se termine. Pour le joueur et pour le club. D'ailleurs, Barcelone se pencherait déjà dans la quête de son successeur.

La piste Dzeko pour Barcelone