Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’Atlético révèle les dessous du transfert de Luis Suarez

Publié le 25 septembre 2020 à 0h00 par D.M.

Président de l’Atlético, Enrique Cerezo est revenu sur l’arrivée de Luis Suarez en provenance du FC Barcelone. Un profil apprécié par de nombreux membres du club espagnol.

L’aventure de Luis Suarez au FC Barcelone a pris fin. Ce mercredi, l’Atlético a officialisé l’arrivée de l’Uruguayen pour 6M€ selon les variables. Le cœur lourd, l’’attaquant a fait ses adieux à ses coéquipiers avant de se présenter devant la presse pour évoquer son transfert. « Quand l'entraîneur (Ronald Koeman ndlr) m'a dit qu'il comptait pas sur moi, je m'y attendais parce que cela était déjà sorti. Je peux l'accepter et, comme je l'ai dit dès le début, j'avais un contrat et j'allais continuer l'entraînement. Je lui ai dit que je voulais continuer à m'entraîner jusqu'à ce que je trouve une solution et il était d'accord (…) J'ai parlé avec Godin et Antoine (Griezmann) m'a parlé du club. L'Atlético est très compétitif et ambitieux. Ce que je veux, c'est que le club continue à se développer et j'essaierai de lui apporter quelque chose d'important » a déclaré Luis Suarez ce jeudi.

« Il a beaucoup d'admirateurs dans le club »