Mercato - Real Madrid : Le clan Ramos à la manoeuvre pour... Edinson Cavani ?

Publié le 24 septembre 2020 à 20h30 par D.M.

Sans club depuis son départ du PSG, Edinson Cavani aurait donné la permission à René Ramos, agent de joueurs et frère de Sergio, de négocier avec le Real Madrid. Mais le club espagnol n’envisagerait aucun transfert lors de ce mercato.

Difficile d'y voir clair dans la stratégie d’Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen a refusé cet été de disputer la fin de la Ligue des champions avec le PSG car il espérait trouver, au plus vite, un point de chute. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme cela pour le joueur de 33 ans. Annoncé du côté de l’Inter ou encore de la Juventus au début du mercato, Edinson Cavani a ensuite été proche de rejoindre Benfica. Mais les exigences salariales auront eu raison de l’intérêt de la formation portugaise. La nouvelle saison a débuté et El Matador ne sait toujours pas dans quelle équipe il évoluera. Une situation inconfortable pour le joueur qui proposerait ses services à plusieurs formations européennes.

Cavani attribue une mission au frère de Sergio Ramos

Marca indiquait il y a quelques jours qu’Edinson Cavani aurait été proposé au Real Madrid. Une piste qui pourrait satisfaire les dirigeants espagnols, déçus par la saison de Luka Jovic qui devait épauler Karim Benzema. Journaliste pour le média espagnol, Roberto Gomez a confirmé que l’ancien joueur du PSG cherchait à rejoindre la Maison Blanche. Pour faciliter les négociations, Edinson Cavani aurait chargé René Ramos, agent de joueurs et frère du capitaine merengue Sergio Ramos, de discuter avec le Real Madrid afin de tenter de parvenir à un transfert. « Cavani a donné à René Ramos le pouvoir de négocier avec le Real Madrid, pas avec d'autres équipes. Cavani veut joueur au Real Madrid » a-t-il indiqué au micro de Radio Marca . Des discussions seraient en cours, mais la tâche s’annonce compliquée pour l’international uruguayen puisque la formation madrilène n’aurait pas l’intention d’être active dans le sens des arrivées lors de ce mercato. En difficulté financière suite à la crise du Covid-19, le Real Madrid n’entend pas recruter d’autant que le joueur aurait des exigences salariales élevées. A en croire la Cadena SER , Florentino Perez aurait d’ores et déjà tranché puisqu’il serait farouchement opposé à cette opération. La quête d’un nouveau club devrait continuer pour Edinson Cavani.

