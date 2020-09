Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les grandes manoeuvres relancées pour Lautaro Martinez ?

Publié le 25 septembre 2020 à 8h30 par A.D.

Alors que Luis Suarez s'est engagé officiellement avec la Juventus, le Barça aurait relancé le dossier Lautaro Martinez. Les Catalans auraient renoué le contact avec l'Inter et rouvert les négociations. Pour mettre toutes les chances de son côté et avoir les ressources nécessaires pour boucler l'opération Lautaro Martinez, Ronald Koeman compterait alléger sa masse salariale et se débarrasser de Rafinha, Jean-Clair Todibo et Junior Firpo.

Pour rajeunir son effectif, le FC Barcelone a décidé de se séparer de Luis Suarez. Ce jeudi, le Barça a officialisé le départ de l'attaquant de 33 ans vers l'Atlético. En échange d'un chèque de près de 6M€, le club catalan a accepté d'offrir El Pistolero aux Colchoneros de Diego Simeone. Pour pallier le départ de Luis Suarez, la direction du FC Barcelone voudrait toujours miser sur Lautaro Martinez. Dans cette optique, l'écurie blaugrana serait repassé à l'action.

Le Barça aurait relancé l'Inter pour Lautaro Martinez