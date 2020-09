Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour cette pépite de Tuchel !

Publié le 25 septembre 2020 à 18h15 par D.M.

Annoncé proche de Dijon, Garissone Innocent devrait évoluer en Ligue 2 cette saison puisqu’il serait proche de rejoindre le Stade Malherbe de Caen.

D’ici le 5 octobre, le poste de gardien de but pourrait connaître quelques modifications du côté du PSG. A la recherche de temps de jeu, Marcin Bulka pourrait quitter la capitale sous la forme d’un prêt comme son entourage nous l’a confié en exclusivité. Derrière Navas et Rico également dans la hiérarchie des gardiens, Garissone Innocent pourrait aussi faire ses valises lors de ce mercato estival. Agé de 20 ans, le portier n’est toujours pas apparu sous le maillot du PSG en Ligue 1 et devrait changer d’air afin de fouler les terrains de football..

Innocent vers Caen ?