Mercato - OM : Luis Henrique sort du silence après son arrivée à l’OM !

Publié le 25 septembre 2020 à 19h15 par T.M.

C’est officiel depuis ce vendredi, Luis Henrique est un joueur de l’OM. Et sur les réseaux sociaux, le Brésilien a livré ses premiers mots en tant que néo-Marseillais.

Après les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, André Villas-Boas a répété à plusieurs reprises qu’il attendait encore un renfort offensif à l’OM. Ces derniers jours, ce dossier de l’attaquant a ainsi animé l’actualité phocéenne et le dénouement est finalement intervenue ce vendredi. C’est donc Luis Henrique (18 ans) qui a paraphé un contrat avec les Phocéens, quittant ainsi Botafogo et son Brésil natal pour faire le grand saut en Europe. Alors que Luis Henrique évoluera désormais avec le 11 dans le dos à l’OM, le nouveau protégé de Villas-Boas est déjà impatient de faire vibrer les fans marseillais.

« Un grand défi commence aujourd’hui »